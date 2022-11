Netflix : cette télé-réalité cartonne dans plusieurs pays, mais personne n'en parle en France

Un succès qui peut surprendre si vous n'en avez jamais entendu parler mais qui n'est pas si étonnant. Il faut dire que Dubaï Bling est 100% addictive et nous en met plein les yeux. On y suit en fait un cercle très fermé, celui des familles les plus riches vivant à Dubaï. Nabilla, Jazz et le reste peuvent aller se rhabiller puisqu'on suit cette fois des millionnaires et des milliardaires, entre jets privés, fêtes somptueuses et grand luxe.

>> "Je suis fascinée", "elle me rend ouf"... Cette série docu sanglante de Netflix fascine et rend fou le web <<

Et surtout : il y du drama, du drama et encore du drama ! Entre disputes de couples parce que le dressing n'est pas assez grand, lynchage d'une influenceuse qui fait des placements de produits en soirées ou encore jet de verre à la figure en plein bureau, cette plongée dans la jet-set de Dubaï est 100% folle et jubilatoire.

"Mieux que toutes les télé-réalités françaises"

Dubaï Bling mérite le top 10 et on n'est pas les seuls à le penser ! Certains s'y sont déjà mis et ils sont unanimes : c'est encore mieux que Les Cinquante, Les Marseillais ou La Bataille des clans. En même temps, ce n'est pas trop difficile !