The Boys saison 4 : pire que le pénis géant, une scène choc en approche, "Mes yeux ne peuvent pas oublier"

Si on adore The Boys, ce n'est pas seulement pour ses personnages mais aussi pour ses scènes complètement WTF. Rien que dans la saison 3, on a eu droit à un pénis géant, à une orgie entre super-héros et, évidemment, à beaucoup de sang versé dans la guerre contre Homelander (Antony Starr). Et pour sa saison 4, déjà commandée et dont vous pouvez découvrir les premières infos, la production devrait aller encore plus loin.

Le boss des effets spéciaux tease une scène encore plus folle pour la saison 4

Le tournage de la saison 4 de The Boys est bien en cours depuis un peu moins d'un mois mais déjà, on s'attend à une suite encore plus dingue. Et ce n'est pas Stephan Fleet qui va nous faire changer d'avis. Sur Twitter, celui qui est en charge des effets spéciaux de la série a teasé une scène folle, encore plus dingue que celle du pénis géant. "Mes yeux ne peuvent pas oublier ce qu'ils viennent de voir" a-t-il posté il y a quelques jours sur son compte. Il n'en a pas dit plus mais on a déjà hâte de savoir de quoi il s'agit !

>> The Boys saison 3 : le twist WTF sur Soldier Boys et Homelander n'existe pas dans les comics, le créateur explique son choix <<

Stephan Fleet a posté d'autres teasers sur ce qui nous attend, sans pour autant nous donner de gros spoilers. "Je viens peut-être de designer la meilleure chose de ma vie, je ne peux pas m'arrêter de rigoler" ou bien "Quand tu notes une alerte pour une contenu NSFW (not safe for work, un contenu à caractère sexuel, ndlr) sur ta prévisualisation" a-t-il écrit sur son compte. De quoi nous laisser penser que les scénaristes de The Boys ont encore donné le meilleur d'eux-mêmes pour la suite de la série. On en attendait pas moins d'eux !