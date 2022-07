The Boys saison 4 : un mort de retour, un héros culte absent, Ryan au centre de l'intrigue... premières infos sur la suite

Maeve absente de la saison 4

Incroyable mais vrai, il est possible de ne pas mourir dans The Boys. Alors que la série d'Amazon Prime Video s'est montrée particulièrement mortelle et sadique pour certains personnages dans cette saison 3 (RIP Black Noir), Queen Maeve (Dominique McElligott) a miraculeusement survécu à l'explosion de Soldier Boys (Jensen Ackles). Mieux, elle a profité de cette seconde chance pour faire ses adieux dans le final en s'envolant pour une nouvelle vie.

Une véritable surprise étant donné qu'elle meurt dans les comics, mais un choix assumé par Eric Kripke (le créateur). "A aucun moment je n'ai considéré tuer Maeve, et ce depuis le tout, tout début de la série, a-t-il confié à TVLine. On a toujours construit de façon intentionnelle une fin heureuse pour Maeve. Toujours. Et pour de nombreuses raisons. La première, elle le mérite. Croyez le ou non, mais The Boys est un univers avec une morale et quand vous faites les bons choix, vous êtes récompensés. Et elle mérite cette fin avec Elena." Et la deuxième ? Il ne voulait "pas tomber dans le cliché de tuer un personnage gay", comme c'est trop souvent le cas dans les séries.

Faut-il ainsi comprendre que Maeve ne reviendra pas en saison 4 ? "Il était temps" de la laisser partir a confirmé Eric Kripke. Selon le showrunner, l'avenir est désormais assuré grâce à Annie, "Elle s'est enfin assumée comme l'héroïne qu'elle devait devenir et dans la structure narrative classique, il était temps pour son mentor et sa protectrice de partir afin de lui laisser la place". Cependant, on vous rassure, Maeve pourrait bien revenir un jour à l'écran, ne serait-ce que pour danser sur la tombe d'Homelander : "Elle va effectivement faire une pause, mais la série ne se terminera pas sans avoir revu Maeve". Reste à savoir quand...

>> The Boys saison 3, les coulisses de la plus grande orgie à la télé : l'équipe a confondu le lubrifiant avec du gel hydroalcoolique <<

Black Noir de retour ?

S'il n'a jamais vraiment servi à rien dans la série, Black Noir (Nathan Mitchell) a néanmoins profité de cette saison 3 pour nous dévoiler une facette touchante de sa personnalité. Aussi, c'est peu dire que sa mort violente des mains de Homelander (Antony Starr) s'est révélée traumatisante dans le final. Voire même décevante tant on aurait finalement aimé en apprendre davantage sur lui.

Néanmoins, aussi étonnant que cela puisse paraître, Black Noir ne va pas totalement disparaître de cet univers. Eric Kripke l'a teasé, attendez-vous à un twist aussi intrigant que glauque : "Un super-masqué et silencieux, c'est super simple à caster. Et c'est là, la raison pour laquelle personne n'a dévoilé publiquement que Noir était mort. Ce n'était pas la dernière fois que l'on l'on voyait Noir. C'était simplement la dernière fois que l'on voyait cette version". La saison 4 devrait donc mettre en scène une supercherie qui pourrait avoir quelques conséquences intéressantes...

Ryan au centre de la suite

Le tournage n'a pas encore débuté, mais Eric Kripke a déjà laissé entendre que l'intrigue principale de la suite tournera autour de "la bataille pour l'âme de Ryan". Le showrunneur l'a rappelé, l'avenir du fils d'Homelander s'annonce comme le prochain casse-tête de la team : "C'est un réel danger pour le monde entier, car si Ryan se transforme en version miniature et sociopathe d'Homelander, c'est l'apocalypse qui nous attend. Mais si, à l'inverse, Butcher arrive à le sortir de là, alors vous aurez peut-être bien la seule personne capable d'affronter Homelander".

Quelle place pour Soldier Boy ?

A l'instar de Maeve, Soldier Boy - le papa de Homelander, n'est pas mort dans son explosion, mais il a été récupéré et "cryogénisé" à l'ancienne pour le garder inconscient et éviter le moindre danger. La porte à son retour est donc ouverte ? Oui, mais il faudra se montrer patient. "La série ne se terminera pas sans une apparition nouvelle de Soldier Boy, a promis Eric Kripke, mais il ne va probablement pas débarquer à court terme." Selon lui, il y a d'autres choses importantes à raconter en priorité dans la saison 4, "Pour que l'intrigue aille où l'on veut qu'elle aille, parfois vous devez mettre des personnages sur la touche pendant une minute. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne reviendront pas dans la partie ensuite". Rendez-vous donc en saison 5.