The Boys saison 3 : le twist WTF sur Soldier Boys et Homelander n'existe pas dans les comics, le créateur explique son choix

Jensen Ackles choqué par le twist sur Soldier Boy

"En tant que fan de la série, je ne l'avais pas vu venir". Voilà ce que vient de confier Jensen Ackles (Soldier Boys) à Variety au sujet de la révélation totalement folle vis-à-vis de son personnage mise en scène dans l'épisode 7 de la saison 3 de The Boys. Et pour cause, dans les ultimes secondes de l'épisode diffusé le 1er juillet 2022, on découvrait avec surprise que le héros n'était autre que... le père d'Homelander.

"J'avais simplement imaginé que la seule connexion entre eux était le fait qu'ils étaient contextualisés de la même façon, que Soldier Boy était le premier Homelander avant d'être remplacé par une version nouvelle et plus brillante, a ensuite repris l'acteur. Mais à aucun moment, d'aucune façon, je n'avais pensé qu'ils pouvaient avoir un lien du sang. Ca m'a fait halluciner".

Une idée improvisée durant la production

Une déclaration étonnante quand on sait que la série est adaptée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson ? Pas du tout. Comme l'a rappelé Eric Kripe - le créateur, lui et son équipe ont volontairement fait le choix de changer totalement l'origine story d'Homelander. Une décision que l'on ne peut que saluer tant elle rabat les cartes dans cette histoire (pauvre Butcher), mais qui a mis énormément de temps à être prise.

"Ce n'était pas le plan initial, a reconnu Eric Kripke, interrogé sur la production de cette saison 3. Mais alors que l'on commençait à parler de la mythologie de cette saison, quelqu'un a pitché l'idée en mode, 'Idée totalement folle, mais et si... ?' et j'ai immédiatement sauté dessus." Le créateur de The Boys l'a en effet précisé, elle se raccorde parfaitement aux histoires racontées cette année.

"De différentes façons, cette saison est centrée sur les pères et leurs fils. Sur la façon dont comment les pères peuvent transmettre leurs traumatismes à leurs enfants, notamment à travers cette pression de masculinité toxique qui oblige les garçons à être cette version que la société veut, a-t-il rappelé. On parle de Hughie et son père, Butcher et son père, Butcher et son fils, Homelander et son fils... (...) Beaucoup de nos personnages font face aux problèmes avec leurs parents et leur parentalité, comme Mother's Milk. Donc c'était logique qu'Homelander doivent avoir un tel problème."

Il faudra désormais attendre la diffusion de l'épisode 8 ce vendredi 8 juillet 2022 sur Amazon Prime Video pour découvrir les premières conséquences de ce twist, mais ça ouvre la porte à des intrigues spectaculaire. Soldier Boy et Homelander vont-ils s'allier pour semer le chaos dans le monde et ainsi compliquer la tâche de nos héros ? Homelander va-t-il à l'inverse perdre ses moyens avec cette révélation ? Va-t-il se sentir menacé/oppressé par la présence/les jugements de son père au point d'avoir envie de s'en débarrasser ? A vos théories...