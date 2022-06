The Boys saison 3, les coulisses de la plus grande orgie à la télé : l'équipe a confondu le lubrifiant avec du gel hydroalcoolique

Vous pensiez avoir tout vu dans The Boys ? Vous ne pouviez pas avoir plus tort que ça. Si les créateurs ont mis la barre très haute dès le début de la saison 3 - actuellement diffusée sur Amazon Prime Video, avec une scène WTF à base de pénis géant, l'épisode 6 à venir s'annonce encore plus fou.

Une scène d'orgie choquante à venir

Attendu le 24 juin, le sixième épisode s'intitulera "Herogasm" et accueillera la plus grande orgie jamais vue à la télévision. Si une semaine nous sépare encore de sa sortie sur Prime Vidéo, l'épisode en question est déjà décrit comme "légendaire" par l'équipe de la série qui fait grimper la hype à son niveau maximum.

"C'est une sorte d'événement infâme qui se déroule dans les comics et ce n'est pas un 'spoiler' que de dire que c'est une énorme orgie de superhéros", a expliqué le showrunner de la série, Eric Kripke, dans une interview accordée à SensaCine à l'occasion de la promo de cette saison 3. Et, en effet, c'est vrai, "Herogasm" a été publié en 2009 en prenant la forme d'un spin-off des comics principaux.

Un spin-off si choquant que personne n'imaginait réellement qu'il serait adapté à l'écran. "Quand tous ceux qui connaissaient les comics apprenaient que j'allais faire The Boys, leur première réaction était inévitablement la même : 'Cap de d'adapter Herogasm ?'", a révélé Eric Kripke. Un défi qu'il a donc accepté, "Je n'aime pas reculer, même s'il a souhaité prendre son temps pour le faire. J'ai attendu d'avoir assez d'influence et de soutiens chez Amazon pour pouvoir y parvenir". Traduction : attendez-vous à un moment sans limite !

L'équipe de tournage aurait été traumatisée

Intrigué ? Ce n'est pas terminé. Egalement interrogés par le site espagnol, Chace Crawford (Deep) - récemment au centre d'une scène horrible avec un poulpe, et Antony Starr (Homelander), qui n'étaient pourtant pas présents sur le tournage, ont tous les deux révélé qu'ils avaient entendu des choses perturbantes au sujet de cette séquence.

"Je me souviens avoir entendu certains membres de l'équipe qui étaient en mode, 'J'ai vu des choses...' On aurait dit qu'ils rentraient de la guerre, a confié l'interprète du faux Aquaman. Je n'ai rien vu et je ne sais pas grand-chose dessus, mais ce que je sais c'est que la séquence est visiblement légendaire. Ce qui est raconté est tellement fou que je crains que l'équipe est aujourd'hui victime d'un stress post-traumatique après ce qu'elle a filmé".

Même son de cloche du côté de l'interprète du héros le plus sadique de la série, qui a notamment révélé ceci : "Je suis heureux de ne pas avoir été là quand j'entends certaines histoires, parce que je pense que ça m'aurait traumatisé et qu'il n'y aurait pas eu assez de thérapie dans le monde pour m'en remettre".

A ce sujet, Eric Kripke s'est d'ailleurs montré extrêmement malin. Conscient de l'enfer autour de cette séance, le créateur a préféré déléguer le tournage à quelqu'un d'autre. "Dieu merci, je n'étais pas sur le plateau, c'est pourquoi je peux encore dormir la nuit sans être en position foetale", a-t-il confessé.

Un fail énorme sur le tournage

Enfin, sachez que ce tournage a été marqué par un fail aussi drôle qu'improbable. C'est Jensen Ackles (Soldier Boy) qui a révélé l'info : l'équipe et les figurants ont été victimes d'un gigantesque quiproquos particulièrement gênant.

"En raison de la nature de ce qui se passait sur le plateau, l'équipe avait mis de grandes bouteilles de lubrifiant éparpillées un peu partout. Mais comme il y avait le Covid, il y avait aussi des bouteilles de gel pour les mains", a dans un premier temps contextualisé l'acteur.

Le problème ? Ce qui devait arriver arriva, il y a eu quelques mélanges un peu spéciaux, "Vous saviez que quelqu'un avait fait une erreur quand, toutes les 10 minutes, quelqu'un criait. Pensant que c'était du gel pour les mains, ils remplissaient leurs mains de lubrifiant."

C'est quoi le Herogasm ?

Il s'agit d'un festival annuel secret qui réunit tous les super-héros de Vought dans une station balnéaire. Sur place, ils participent à une orgie géante durant un week-end où les règles n'existent pas et où toutes les pratiques, légales ou non, sont autorisées. Des prostitués sont notamment rendues disponibles, tout comme l'alcool et la drogue. Et sans grande surprise, cela dégénère régulièrement.

On ne sait pas si la série sera fidèle aux comics, mais sachez que dans l'oeuvre de Garth Ennis, l'un des personnages n'en ressort pas indemne à travers une scène de viol.

Cet article a été écrit en collaboration avec Sensacine, nos collègues espagnols.