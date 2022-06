The Boys saison 3 : qu'a réellement mangé Chace Crawford pour la scène du poulpe dans l'épisode 3 ?

Dans The Boys, The Deep alias l'Homme Poisson qui n'est pas sans nous rappeler Aquaman nous montre une nouvelle facette de Chace Crawford, connu pour son rôle de Nate Archibald dans Gossip Girl. Et ça continue dans la saison 3 de la série, actuellement mise en ligne sur Amazon Prime Vidéo. Dans l'épisode 3, Homelander (Antony Starr) s'en prenait à son ancien ami en le forçant à dévorer vivant le poulpe Timothy avec lequel The Deep peut communiquer. Sous la contrainte, The Deep a donc englouti le petit animal et franchement, ça donnait envie de gerber !

Chace Crawford dévoile les coulisses de la scène du poulpe

Mais comment cette scène a-t-elle été tournée ? Dans plusieurs interviews, Chace Crawford s'est confié sur les coulisses de ce moment à la fois "bizarre" et "dégoûtant". Si vous vous demandez ce qu'a mangé l'acteur, on a la réponse... et ce n'est pas du poulpe ! Et pour cause, l'ex-star de Gossip Girl est vegan. "Ils ont demandé à un moment si quelqu'un avait des restrictions alimentaires. Et j'ai répondu : 'Je suis vegan'. Ils ont alors fait toute cette incroyable nourriture vegan." s'est souvenu l'acteur en interview pour TéléLoisirs.

Au final, l'équipe a recréé des faux morceaux de poulpes avec plusieurs techniques. "Il y en avait en mochi. Une autre avait du sucre qui coulait, un genre de sirop d'érable" a-t-il confié à GameSpot. Une préparation pas vraiment très bonne si on en croit l'acteur qui a confié avoir été dégoûté, même s'il a réussi à tourner la scène en quelques prises seulement.

En plus de manger ces préparations, Chace Crawford a aussi fait face à une technique étrange pour montrer les tentacules de Timothy : "J'avais des sortes de fils attachés au visage et quelqu'un tirait dessus. C'était tellement étrange" s'est-il souvenu. Grâce aux effets spéciaux, le résultat est en tout cas plus vrai que nature !