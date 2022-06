The Boys : ces héros de DC et Marvel parodiés dans la série, les aviez-vous reconnus ?

C'est ce vendredi 3 juin 2021 qu'Amazon Prime Video a débuté la diffusion de la saison 3 de The Boys. Une suite toujours plus barrée, sanglante et épique qui renouvelle et secoue encore une fois le genre, à travers une parodie toujours aussi incisive et cynique du véritable univers de super-héros que l'on peut habituellement suivre en comics. Clairement, même si Batman a déjà affronté des vilains chelous (poke Mr. Camera et sa tête d'appareil photos ou Mister ZZZ qui se bat en dormant), ce n'est pas à Gotham City que vous verrez un pénis géant...

Les héros de The Boys vs ceux de DC et Marvel

Et justement, en parlant de DC Comics ou Marvel, c'est un détail qui ne vous a surement pas échappé, mais si les héros de The Boys vous semblent autant familiers, c'est tout simplement parce que Garth Ennis (l'auteur des comics) a détourné les codes et costumes des personnages les plus cultes de la Justice League ou des Avengers (voire même des X-Men).

Un choix créatif intéressant qu'il a su magnifier en offrant de véritables âmes à ses héros (ce ne sont pas de simples copiés-collés) et des détournements si efficaces qu'il en devient parfois difficile de ne pas regarder Clark Kent ou Wonder Woman différemment après avoir vu The Boys. Oui, quand on connait les penchants malaisants de Deep, on n'ose pas imaginer la véritable vie sexuelle d'Aquaman...

Homelander (Antony Starr) est une parodie de Superman (DC)