The Boys saison 3 : Jensen Ackles nu pour son premier jour de tournage, "On ne peut pas faire plus embarrassant" (Interview)

A poil dans The Boys : "On ne peut pas faire plus embarrassant !"

Pour ta première scène, tu apparais nu dans un réservoir. C'était du bizutage de la part de l'équipe de The Boys ?

Eric Kripke (le créateur de The Boys et de Supernatural, ndlr) n'a pas voulu l'admettre mais je sais au fond de moi que ça l'était. C'était fait exprès ! "Bienvenue dans la série, enlève tes vêtements. Et montre ton cul à tout le monde. Désolé maman". Cela a brisé la glace. Quand tu es nerveux, on te dit d'imaginer tous les autres nus. Là, c'était l'inverse. C'était moi qui étais nu. Pour une première journée de tournage, on ne peut pas faire plus embarrassant.

Quelle a été ta réaction la première fois que tu as vu The Boys ?

Après avoir vu cette scène dans laquelle A-Train fonce, traverse Robin, et Hughie se retrouve à tenir les deux mains de sa fiancée alors que son corps a explosé, je me suis dit : "C'est tellement Eric Kripke". Je le connais depuis tellement longtemps et en voyant cette série naître, je me suis dit que c'était du Eric non muselé. Il peut désormais faire tout ce qu'il veut et je sais à quel point il peut-être extrême en tant que scénariste. Je suis vraiment heureux pour lui. Il délivre une série épique comme on en n'a rarement vu.

Tu as l'impression que son écriture est différente que celle de Supernatural ? En quoi The Boys diffère dans son fonctionnement ?

La différence, c'est ce qu'il est capable de faire tout ce qu'il a en tête. Sur Supernatural, travailler sur un network le bridait énormément. Il y a avait énormément de contraintes au niveau de ce que l'on pouvait montrer. En streaming, il a bien plus de liberté. Supernatural était une version diet de Kripke. Aujourd'hui, on a droit à une version extrême de lui, ce qui est génial.

Comment se sent-on la première fois que l'on enfile sa tenue de super-héros ?

C'est toujours excitant de mettre ton costume pour la première fois. D'un coup, tu as l'impression de devenir le personnage. Tu déambules sur le plateau te sentant un peu plus grand et tu te métamorphoses. C'est génial de pouvoir faire ça comme métier.

Dans le cast de The Boys, qui ressemble le plus à un super-héros ?

Je dirais Chace Crawford. Il a les muscles. Il a les bras de Deep dans la vraie vie.

Si tu pouvais combattre un héros DC ou Marvel, lequel choisirais-tu ?

On devrait voir Soldier Boy affronter Captain America et voir qui gagnerait, la version toxique ou le véritable héros.

Qui gagnerait selon toi ?

Captain America a son bouclier magique. Le bouclier de Soldier Boy n'est qu'un bouclier. S'il tombe, il doit le ramasser lui-même. Il ne se remet pas seul sur son poignet. Captain America risque de gagner avec la magie mais Soldier Boy a des armes secrètes dans sa manche.

Propos recueillis par Olivier Portnoi. Contenu exclusif, ne pas mentionner sans citer PRBK.