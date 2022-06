The Boys saison 3 : un vrai pénis géant construit pour une scène WTF, la règle imposée par Prime Video

Ce n'est pas un secret, The Boys est la série de super-héros la plus barrée et WTF du genre. Un titre honorifique qui fait le bonheur des créateurs, qu'ils ont décidé de célébrer d'une façon hallucinante cette année. En effet, comme on a pu le découvrir au début de cette saison 3 - actuellement diffusée sur Amazon Prime Video, en plus de nouveaux litres de sang déversés un peu partout, c'est un pénis géant qui a été mis en scène.

Un vrai pénis géant sur les plateaux de The Boys

De quoi ? Comment ? Pourquoi ? Tout d'abord, un peu de contexte. Dès l'épisode 1, un nouveau super-héros surnommé Termite a en effet été présenté. Son pouvoir ? En tant que parodie d'Ant-Man, il est capable de rétrécir. Or, là où le personnage de Paul Rudd profite habituellement de son don pour sauver la planète auprès des Avengers, ce personnage incarné par Brett Geddes préfère utiliser le sien pour... imaginer de nouvelles pratiques sexuelles à rendre fou de jalousie un certain Christian Grey.

Ainsi, grâce à une imagination débordante et une passion dévorante pour le sexe (et la coke), le super-héros s'est tout simplement amusé à se rétrécir suffisamment pour entrer dans l'urètre de son partenaire. De quoi permettre au couple de découvrir de nouvelles sensations déroutantes et pour nous d'assister à un orgasme... explosif !

Or, là où les créateurs auraient pu se contenter d'effets spéciaux dégueu afin de réaliser cette séquence qui ne dure que quelques secondes, l'équipe de The Boys a préféré voir les choses en grand. En très grand même. Résultat, c'est un véritable pénis géant qui a été construit sur le plateau afin d'aider les acteurs à s'amuser d'une façon inoubliable. Sa taille ? 10 mètres !