The Boys : une saison 4 prévue ? Amazon Prime Vidéo donne déjà la réponse

Qui a dit que les séries de super-héros étaient ringardes et qu'il y en avait trop à la télé ? Ça, c'était avant l'arrivée de The Boys sur nos écrans ! Lancée en juillet 2019 sur Amazon Prime Vidéo, la série adaptée de la bande-dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson a rapidement conquis les spectateurs avec ses héros complètement barrés (et flippants) et ses scènes qu'on voudrait parfois oublier. La preuve, pour la saison 3, la team a même dû construire un pénis géant, c'est dire... Avec tout ça, on voit mal comment la plateforme pourrait y mettre fin... et ce n'est pas encore prévu !

Les acteurs annoncent une saison 4 de The Boys

Alors que la saison 3 de The Boys a débuté il y a une semaine avec la sortie des trois premiers épisodes, suivis ce vendredi 10 juin 2022 par l'épisode 4, Prime Vidéo a déjà statué sur le sort du show : la saison 4 est officiellement commandée ! Ce sont les acteurs qui ont annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Vous en avez assez ? Dommage car on revient pour une saison 4 !" peut-on lire en légende de la vidéo où l'on retrouve Karen Fukuhara, Laz Alonso, Chace Crawford, Antony Starr ou encore Jack Quaid :