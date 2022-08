The Flash saison 9 : la fin de la série annoncée avec une mauvaise surprise à la clé

Depuis 2014, on suivait les aventures de Barry Allen dans la série The Flash. Le Arrowverse a pris un sacré coup ces derniers temps avec l'annulation de quatre séries : d'abord Supergirl qui s'est terminée avec sa saison 6 puis Black Lightning, suivie par les annulations en mai dernier de Batwoman et Legends of Tomorrow. Renouvelée pour une saison 9, The Flash va donc elle aussi quitter les écrans prochainement.

La saison 9 de The Flash sera la dernière (et elle sera plus courte)

C'est désormais officiel : The Flash va s'arrêter. Après l'annonce de la fin de Riverdale avec sa saison 7, la CW qui diffuse les deux séries aux US a officiellement levé le voile sur le destin du show avec Grant Gustin, Candice Patton ou encore Danielle Panabaker. La saison 9, prévue pour 2023, sera donc la dernière mais il y a un twist : contrairement aux saisons précédentes qui comptait entre 18 et 23 épisodes, cette fin sera beaucoup plus courte. Seuls 13 épisodes ont été commandés pour conclure l'histoire de Barry Allen et de ses amis.

Une suite - et fin - qui se fera avec la présence réduite de l'un des acteurs principaux. Après les départs de Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (Wells) qui ont quitté la série en 2021, Jesse L. Martin qui joue Joe West a annoncé en avril 2022 qu'il sera moins présent à l'écran. Il est tout de même attendu pour plusieurs épisodes pour la saison 9.