The Flash saison 9 : départ surprise, une star emblématique quitte la série

On pensait que The Flash allait bientôt prendre fin, finalement la CW a renouvelé la série pour une saison 9. Une commande surprise qui a fait le bonheur des fans mais qui ne rentrait visiblement pas dans les plans de tout le monde au sein du casting si l'on se fie à l'annonce autour de Jesse L. Martin. Et pour cause, comme on pouvait s'en douter suite à son importance déjà réduite dans les intrigues cette année, l'acteur va tout simplement quitter la série. Enfin presque.

Jesse L. Martin quitte The Flash

Tandis que ce dernier est présent à l'écran depuis les débuts de la fiction super-héroïque avec son rôle de Joe West - le père d'Iris et Barry, Jesse L. Martin va finalement s'éloigner de The Flash l'an prochain. Selon les informations de EW, même s'il est déjà attendu dans de "multiples épisodes", il ne sera plus régulier mais récurrent à l'écran. Autrement dit, il se contentera d'apparitions rares et ponctuelles.

La raison d'une telle évolution ? Le comédien souhaite tout simplement passer à autre chose. A cet effet, il vient d'être casté dans le pilot d'une nouvelle série pour la NBC intitulée The Irrational et adaptée du livre Predictably Irrational de Dan Ariely dans laquelle, en cas de commande, il est supposé incarner le héros principal. Un nouveau rôle important qui pourrait donc lui prendre tout son temps et ainsi limiter au maximum ses passages à Central City.

D'autres départs à craindre ?

Pour l'anecdote, Jesse L. Martin pourrait ne pas être la seule star de The Flash à disparaître de la série l'an prochain. Si Grant Gustin (Barry) a déjà renouvelé son contrat, ce n'est pas encore le cas de Candice Patton (Iris) et Danielle Panabaker (Caitlin). Selon EW, les deux actrices seraient toujours en négociations et rien n'aurait encore été décidé. Et comme on a pu le voir avec les récents adieux de Carlos Valdes (Cisco), tout est malheureusement possible. A suivre...