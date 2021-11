Supergirl saison 6 : mariage, retours et grosse révélation, fin de série riche en émotions

Supergirl, c'est terminé. Ce mardi 9 novembre 2021, la CW a diffusé l'épisode 20 de la saison 6, qui était également le dernier de la série. Et sans surprise, ce grand final des aventures de Kara nous a offert énormément de belles choses à l'écran à travers des twists émouvants, mais également étonnants.

Bataille gagnée

Grosse surprise (non), l'affrontement contre Nyxly et Lex Luthor a tourné en faveur de notre super-team. Pourtant, les vilains de la série avaient mis le paquet pour récupérer les AllStone et obtenir les pleins pouvoirs, puisqu'ils avaient ramené parmi eux Red Tornado (saison 1) et Overgirl (Crisis on Earth-X). De quoi mettre en scène des combats toujours plus intenses, mais ne pas suffisamment faire trembler Kara.

En effet, la Kryptonienne a une nouvelle fois pu compter sur de nombreux soutiens, à commencer par Lena qui a mis en place une technologie capable de réveiller la conscience du public pour lutter contre les effets des AllStone. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi pu assister aux retours réjouissants et badass de Mon-El et Winn, mais également James Olsen. Aussi, avec son équipe au complet, Supergirl a facilement pu mettre K.O. ses ennemis et (enfin) tourner une page de son histoire de super-héroïne. Il était temps.