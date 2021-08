Supergirl saison 6 : Mon-El (Chris Wood) sera de retour pour la fin, la preuve

Après la fin d'Arrow en 2020, une autre série du Arrowverse va bientôt faire ses adieux. En septembre 2020, on apprenait que Supergirl allait se terminer après 6 saisons. La diffusion a débuté en mars dernier avant d'être interrompue et reprendra fin août, plus précisément le 24 août, aux US. Le tournage est cependant toujours en cours à Vancouver au Canada. Et surprise, de nouvelles photos nous apportent de bonnes nouvelles.

Mon-El et Winn de retour pour un triste événement

Comme on peut le voir sur des clichés publiés sur le site Just Jared Jr (cliquez ci-contre pour voir les photos), deux personnages de Supergirl vont revenir d'ici la fin de la série. Il s'agit de Winn (Jeremy Jordan) et de Mon-El (Chris Wood, le mari de Melissa Benoist dans la vie). Les deux acteurs ont été photographiés avec Melissa Benoist (Kara) sur le tournage de la série le 28 juillet 2021 pour une scène pas très positive puisqu'il s'agit d'une scène de funérailles.

Les images ne dévoilent pas grand chose sur ce qui nous attend mais confirment donc le retour des deux personnages très appréciés des fans. Chris Wood a quitté Supergirl à la fin de la saison 3 tandis que Jeremy Jordan a quitté son statut de régulier dans la saison 4 avant de revenir pour quelques épisodes dans la saison 5. En mars, la productrice de Supergirl a teasé des "plans" pour le retour de personnages vus dans la série. "Nous espérons que tout se mettra en place afin d'avoir une sensation de boucle très émouvante avec nos personnages préférés." avait confié la co-showrunner Jessa Queller à TVLine. Reste à savoir si d'autres personnages ayant quitté la série seront aussi au programme de Supergirl d'ici la diffusion du dernier épisode...