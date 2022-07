Pretty Little Liars, Original Sin : la bande-annonce mortelle est arrivée et on valide déjà

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Après Gossip Girl, HBO Max s'attaque à une nouvelle série culte et on a déjà la date de sortie : c'est le 28 juillet 2022 que débarque Pretty Little Liars : Original Sin, le spin-off du show porté par Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchell et Sasha Pieterse. La bande-annonce est là et elle est mortelle dans tous les sens du terme.