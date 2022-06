Pretty Little Liars : le top 5 des meilleurs (et des pires) épisodes de la série

Joyeux anniversaire Pretty Little Liars ! Ce lundi 27 juin 2022, on fête les 5 ans de la fin (éclatée) de la série. Au fil de ses 160 épisodes répartis sur 7 saisons, la série avec Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchell et Sasha Pieterse nous a réservé pas mal de surprises et de retournements de situation. Mais quels sont les meilleurs et les pires épisodes de la série selon les fans ? Voici la réponse.

4. Le Tueur de ces dames (saison 3, épisode 12) Autre épisode qui a marqué les fans ? L'épisode 12 de la saison 3. Dans cet épisode, les menteuses sont persuadées que Paige (Lindsey Shaw) est liée à A, ce qui cause des tensions avec Emily (Shay Mitchell). A la fin de cet épisode, on découvre un membre de la "team A" qui est... Toby (Keegan Allen).

Note : 9/10.

3. Voyage jusqu'au bout de la terreur (saison 3, épisode 13) Episode spécial d'Halloween de la saison 3, Voyage jusqu'au bout de la terreur a aussi passionné les fans et suit directement le numéro 4 de ce top 5. Final de mi-saison, cet épisode 13 se déroule à bord d'un train fantôme et se termine sur une énooorme révélation : dans un flashback, on peut voir une main sortir du sol à l'endroit où Alison (Sasha Pieterse) a été enterrée.

Note : 9/10.

2. Les jeux sont faits (saison 6, épisode 1) Premier épisode de la saison 6, Les jeux sont faits suit l'action du final de la saison 5 (on vous en parle juste en dessous). Alors que les filles sont piégées à l'extérieur de la maison de poupées, elles vont finir par réussir à s'en sortir. On découvre aussi dans cet épisode que Sara Harvey est en fait en vie et était retenue dans la maison de poupées.

Note : 9.1/10.

1. Entre les mains de 'A' (saison 5, épisode 25) Et le meilleur épisode de Pretty Little Liars selon les fans est... l'épisode 25 de la saison 5 aka celui de la maison de poupées ! Dans ce final, les filles sont enlevées par A et placées dans une maison de poupées géante.

Note : 9.2/10.

Le top 5 des pires épisodes de Pretty Little Liars Parce qu'il n'y a pas eu que du bon, voici aussi les pires épisodes de la série, toujours selon les fans. 5. Là où quelqu'un m'attend (Saison 6, épisode 16) Dans cet épisode, l'enquête sur le meurtre de Charlotte continue et les vies personnelles de certaines menteuses vont être bouleversées. Spencer (Troian Bellisario) apprend que le cancer de sa mère est de retour, Alison dévoile sa relation avec Elliot (Huw Collins) alias Archer Dunhill et Aria (Lucy Hale) fait face au retour d'Ezra (Ian Harding) à Rosewood.

Note : 6,9/10.

4. On a tous des valises (Saison 6, épisode 17) Suivant directement l'épisode précédent, cet épisode marque les fiançailles d'Alison et Elliot. Aria dévoile aussi la vérité à Ezra sur son livre. Les filles pensent aussi que la responsable du meurtre de Charlotte n'est autre que Melissa (Torrey DeVitto).

Note : 6,8/10.

3. Théâtre d'ombres (saison 4, épisode 19) Inspiré de Hitchcock, l'épisode 19 de la saison 4 est un épisode spécial puisqu'il était en noir et blanc et centré sur les années 40. Ça explique peut-être pourquoi les fans n'ont pas aimé... L'épisode part en fait d'un rêve de Spencer et l'intrigue tourne autour d'Ezra qui a caché la vérité à Aria et connaissait Ali avant sa mort.

Note : 6,6/10.

2. Jusqu'à ce que la mort nous sépare (Saison 7, épisode 20 et 21) Eh oui, le tout dernier épisode de Pretty Little Liars est l'un des pires de la série, selon les fans. Bon, il faut dire que la révélation sur l'identité de A.D. alias la jumelle de Spencer y est pour beaucoup. Malgré le happy end, cette découverte aussi claquée que l'identité de Gossip Girl dans la série du même nom a tout gâché.

Note : 5,4/10.

1. Charles, y es-tu ? (Saison 6, épisode 10) Le prix du pire épisode de la série est attribué à l'épisode 10 de la saison 6. C'est dans celui-ci qu'on apprend que CeCe Drake (Vanessa Ray) est Charles DiLaurentis alias Charlotte. Une autre révélation qui n'a pas fait l'unanimité... C'est aussi à la fin de cet épisode qu'avait lieu le saut dans le temps de 5 ans.

Note : 4.9/10.