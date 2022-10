Cette star de Harry Potter est méconnaissable dans sa nouvelle série, l'aviez-vous reconnue ?

Il y a une vie après Harry Potter. Si, pour certains, elle se fait loin des caméras et des tournages, d'autres acteurs font toujours parler d'eux aujourd'hui. C'est par exemple le cas de Daniel Radcliffe qui enchaîne les projets, d'Emma Watson, de Rupert Grint ou bien de Tom Felton qui vient de sortir ses mémoires et a fait des révélations sur les coulisses de la saga. Même s'ils se font parfois un peu plus rares, certains acteurs secondaires ont eux aussi réussi à faire oublier leur rôle de sorcier.

C'est par exemple le cas de Katie Leung. C'est dans Harry Potter et la Coupe de Feu que l'actrice écossaise a fait sa première apparition dans la saga adaptée des romans de J.K. Rowling. Elle incarnait Cho Chang, qui se rapprochait de Harry. La star a joué dans quatre des huit films de la saga : Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2.

Katie Leung méconnaissable dans Périphériques, les mondes de Flynne

Aujourd'hui, Katie Leung a 35 ans et elle est au casting d'une toute nouvelle série : Périphériques, les mondes de Flynne. Les deux premiers épisodes de ce show de science-fiction avec Chloë Grace Moretz ont été mis en ligne ce vendredi 21 octobre (découvrez notre avis sur la série) et, dans l'épisode 2, on peut découvrir le personnage de Ash, joué par Katie Leung. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a plus rien à voir avec la jeune Cho ! La preuve en photos :