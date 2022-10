Tout n'était pas rose dans les coulisses des films Harry Potter, Tom Felton balance

Harry Potter : Tom Felton balance sur les coulisses des tournages des films

L'un des acteurs de la saga Harry Potter, basée sur les livres de J.K. Rowling, a écrit un livre. Tom Felton (Drago Malefoy, Draco Malfoy en VO) a en effet rassemblé ses mémoires (comme Alan Rickman et ses confessions posthumes) dans une oeuvre appelée Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Et il y a révélé qu'il y avait des tensions sur les tournages des films entre les acteurs.

"Il y avait définitivement une division les premiers jours", au début du tournage de Harry Potter à l'école des sorciers. "Deux cliques qui gardaient leurs distances l'une de l'autre, en grande partie parce que nous ne passions pas beaucoup de temps à travailler ensemble" a-t-il précisé. Eh oui, en plus de la guerre entre les maisons de Poudlard Gryffondor et Serpentard à l'écran, il y avait aussi des discordes en coulisses.

Avec d'un côté les acteurs de Gryffondor : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley). Et de l'autre côté : Tom Felton (Drago Malefoy), Jamie Waylett (Vincent Crabbe) et Josh Herdman (Gregory Goyle). Les deux clans "n'étaient en aucun cas inamicaux l'un envers l'autre", mais il y avait des différences dans leur éducation et leurs goûts/hobbies.

"Nous pensions que nous étions un peu plus cool"

Tom Felton qui avait honte de son attitude avec Emma Watson à l'époque, a avoué : "Je suppose que nous pensions que nous étions un peu plus cool" les Serpentard, par rapport aux Gryffondor. Il a précisé : "Nous passions notre temps libre ensemble à écouter du rap - Wu-Tang, Biggie, 2Pac - alors quand Josh et moi avons appris qu'Emma, 9 ans, avait monté un petit spectacle de danse dans sa loge et qu'elle voulait nous le présenter à l'heure du déjeuner, nous avons été, comme on pouvait s'y attendre, dédaigneux".