Harry Potter : "va jusqu'au bout, c'est ton histoire", les confessions posthumes d'Alan Rickman sur son combat pour jouer Rogue malgré sa maladie

Pourquoi Alan Rickman a continué de jouer Rogue dans Harry Potter malgré sa maladie ?

Alan Rickman est connu pour avoir tourné dans des films cultes comme Piège de cristal, Robin des Bois, prince des voleurs, Love Actually ou encore Raison et Sentiments. Mais c'est sans doute son rôle de Severus Rogue (Severus Snape en VO) dans les 8 films de la saga Harry Potter qui lui ont valu une notoriété mondiale et intergénérationnelle. Le personnage de maître de la préparation des potions, puis professeur de défense contre les forces du Mal à Poudlard, est essentiel dans la franchise. Et même si Alan Rickman terrifiait les jeunes acteurs Daniel Radcliffe (Harry Potter),Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley), son rôle est crucial pour les persos.

Mais après avoir eu un cancer de la prostate, l'acteur Alan Rickman a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Et l'inoubliable interprète du professeur Rogue est décédé en 2016, à l'âge de 69 ans. Malgré la maladie à son premier diagnostic, le comédien a continué de jouer Severus Rogue au cinéma. Pourquoi continuer à tourner alors qu'il était malade ? Il a livré la réponse dans ses journaux intimes qui vont bientôt être publiés, en octobre 2022, sous le nom de Madly, Deeply : the diaries of Alan Rickman, soit À la folie, profondément : les journaux d'Alan Rickman, en français (aux éditions Henry Holt & Company). Un extrait exclusif a été dévoilé par The Guardian.