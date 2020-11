Harry Potter : des secrets sur les films bientôt révélés dans les mémoires d'Alan Rickman

Les mémoires d'Alan Rickman bientôt publiées

Décédé en 2016 à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer du pancréas, Alan Rickman fait de nouveau parler de lui aujourd'hui. Non, aucun film inédit de l'acteur ne va malheureusement sortir en salles ou en DVD, mais ce sont ses mémoires qui s'apprêtent à être publiées. La maison d'édition Canongate vient de l'annoncer, elle a acquis les droits des journaux intimes de la star d'Harry Potter.

Pendant 25 ans, l'acteur s'est en effet amusé à noircir 27 (!) carnets, avec l'intention de les publier, afin d'y parler de sa vie à travers son métier. L'occasion pour les fans de découvrir "pas seulement Alan Rickman l'acteur, mais le vrai Alan, avec son sens de l'humour, son observation pointue, son dévouement pour les arts", dixit Rima Horton, sa femme interrogée par le Guardian, mais également d'en apprendre plus sur l'envers du décor d'un métier souvent secret.

Des secrets de tournage révélés

D'après le journal anglais, Alan Rickman a largement profité de ces journaux pour "partager ses pensées sur le jeu, que ce soit le sien ou celui des autres qu'il a pu observer", mais également pour se laisser aller à des "confidences et anecdotes sur les coulisses de ce qu'il a pu vivre / voir sur scène ou à l'écran, ce qui inclut notamment des histoires concernant le plateau d'Harry Potter sur lequel il a travaillé pendant une décennie".

Oui, si le comédien n'a bien évidemment oublié aucun rôle majeur de sa carrière (Die Hard, Robin des Bois, Galaxy Quest, Love Actually...), c'est bien son personnage de Severus Rogue qui lui a permis de vivre une expérience hors-norme, alors même... qu'il n'en était pas le plus satisfait. Autant vous dire que si vous pensiez tout connaître de l'univers ciné du célèbre sorcier à lunettes, attendez-vous à être surpris et à ne plus voir la saga de la même façon.

Seul point négatif : ces mémoires ne seront pas publiées avant... l'automne 2022.