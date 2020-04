Harry Potter : 15 secrets de tournage méconnus et incroyables sur les films

Mauvaise mine

Quand vous aurez lu cette anecdote, vous ne regarderez plus les films de la même façon. Si vous faites attention aux images, vous verrez que plus Voldemort perd en puissance et pouvoir, et plus son costume perd également en couleurs. De quoi parfaitement mettre en scène sa faiblesse. Et bien évidemment, ce procédé a été utilisé pour d'autres personnages. On vous laisse découvrir...