"J'ai honte de mon attitude" : 22 ans après, Tom Felton regrette son comportement envers Emma Watson sur le tournage de Harry Potter

Entre Tom Felton et Emma Watson, c'est une grande histoire d'amitié. Si certains fans rêvent de les voir en couple, les deux stars de Harry Potter sont en fait très proches, mais platoniquement. Pourtant, l'actrice que l'on a pu voir dans La Belle et la bête a avoué avoir eu un crush sur son pote à l'époque de Harry Potter mais s'est fait friendzonner. "Je suis entrée dans la pièce où on avait cours. Le devoir était de dessiner à quoi ressemblait Dieu selon nous et Tom avait dessiné une fille avec une casquette à l'envers sur un skate. Je ne sais pas comment le dire mais... je suis tombée amoureuse de lui (...) Il avait trois ans de plus que moi et pour lui, il disait : 'Tu es comme ma petite soeur'" a confié l'actrice.

Dans ses mémoires, Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, qui viennent de sortir en Angleterre, l'interprète de Drago Malefoy évoque évidemment Emma Watson et se confie sur un moment qu'il regrette aujourd'hui.

Le jour où Tom Felton s'est moqué d'Emma Watson

A l'époque du premier film de la saga Harry Potter, Emma Watson avait seulement 9 ans tandis que Tom Felton, lui, en avait 12. Forcément, cette petite différence d'âge s'est ressentie entre les acteurs. Dans son livre, Tom Felton évoque notamment un moment où il s'est moqué avec Josh Herdman (joué par Gregory Goyle) de l'interprète de Hermione qui avait organisé un petit spectacle dans sa loge. "Nous sommes allés à ce spectacle en ricanant et on a continué à ricaner pendant qu'elle dansait. Nous étions des sales gosses, surtout car on pensait que faire ça était cool. Emma était blessée par notre réaction. Je me suis sentie comme un con et c'était bien normal" a-t-il écrit dans ses mémoires.

Depuis, Tom Felton s'est excusé auprès d'Emma Watson. L'actrice a même écrit la préface de son livre, qui devrait paraître prochainement en France. Avec l'âge, l'acteur s'est rendu compte que l'interprète de Hermione n'a pas toujours eu la vie facile à cause de son rôle. "Emma est celle qui a dû faire face aux plus grand nombre de choses, qui a eu la situation la plus difficile dès le plus jeune âge. Les pressions qu'elle a ressenties ont été plus loin que le simple fait de faire face à des gamins stupides. Elle a été traitée comme une adulte dès qu'elle a été castée. C'est une chose qui est, je pense, plus difficile pour les filles que pour les garçons. Elles sont injustement sexualisées dans les médias et au-delà. La dernière chose dont elle avait besoin dans un environnement qui aurait dû être sécurisé, amical et familial, c'est que Josh et moi nous moquions" écrit Tom Felton qui ajoute : "C'est pour cela que j'ai honte de mon attitude. Et c'est pour ça que je suis heureux que notre amitié n'a pas été déstabilisée par mon insensibilité, mais est devenue une chose plus profonde".