Emma Watson et Tom Felton en couple ? Elle réagit à ce rêve de nombreux fans

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez retrouver la réunion des acteurs de Harry Potter pour les 20 ans de la saga sur Salto. Dans Harry Potter 20th anniversary : return to Hogwarts, Emma Watson a dévoilé avoir voulu quitter la saga, s'est confiée sur son baiser étrange avec Rupert Grint et a reparlé de son gros crush pour Tom Felton. Au début de la saga, l'actrice était en kiff sur son partenaire mais ce dernier n'a pas voulu se mettre en couple avec elle. Depuis des années, certains fans de la saga pensent donc qu'une histoire d'amour entre eux est possible.

Emma Watson réagit aux souhaits des fans de la voir en couple avec Tom Felton

Dans une nouvelle interview donnée à British Vogue, Emma Watson a dévoilé qu'elle était partante pour une nouvelle réunion Harry Potter. Mais l'actrice a aussi été interrogée sur Tom Felton. Au détour d'une question, l'interprète d'Hermione a confié qu'elle et l'acteur trouvaient "mignon" les réactions des fans envers leur possible couple. Ces souhaits des fans n'ont donc pas l'air d'énerver les deux acteurs qui sont de simples amis dans la vie.

"Nous parlons presque toutes les semaines"

Même 20 ans après le début de la saga - et 10 ans après la fin - Emma Watson et Tom Felton sont d'ailleurs toujours régulièrement en contact. "Nous parlons presque toutes les semaines" a-t-elle expliqué. Grâce à la saga, les acteurs ont lié des amitiés qui durent malgré les occupations de chacun. Emma Watson a aussi expliqué être toujours en bon contact avec Rupert Grint (Ron) et Daniel Radcliffe (Harry). "Rupert m'envoie des photos de sa fille Wednesday et je meurs. Dan et moi, on essaie généralement de se calmer l'un l'autre. On essaie tous les deux de rester loin des projecteurs donc c'est super de se soutenir les uns des autres" a-t-elle expliqué.