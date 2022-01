Harry Potter : une nouvelle réunion à venir ? Emma Watson est déjà prête

Emma Watson prête pour une nouvelle réunion Harry Potter

L'année 2022 ne pouvait pas mieux commencer. En effet, c'est le 1er janvier que HBO Max (aux USA) et Salto (en France) ont mis en ligne une émission spéciale autour d'Harry Potter durant laquelle tous les acteurs de la cultissime saga cinématographique adaptée des romans de J.K. Rowling se sont retrouvés afin de célébrer les 20 ans du premier film et dévoiler de nombreuses anecdotes de tournage.

Une réunion qui nous a permis de découvrir que Daniel Radcliffe avait un énorme crush sur une autre actrice ou encore qu'Emma Watson n'a pas du tout aimé sa scène de baiser avec Rupert Grint, mais qui a également rendu l'interprète d'Hermione particulièrement nostalgique. Aussi, là où de nombreux fans espèrent désormais voir les stars signer pour jouer dans une nouvelle trilogie adaptée cette fois de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, l'actrice a révélé à Vogue être "définitivement prête" à retourner à Poudlard dans le futur pour une nouvelle réunion.

Des retrouvailles très émouvantes pour l'actrice

Emma Watson l'a en effet confessé, elle a vécu ces retrouvailles d'une façon très puissante : "C'était à la fois émouvant et très intense que de pouvoir avoir un tel moment intime [avec Daniel Radcliffe et Rupert Grint]. J'étais vraiment heureuse d'avoir un médiateur qui a pu nous poser toutes ces questions afin de découvrir à quel point on a pu traverser ces choses de façons similaires et différentes. J'adore le fait que l'on se souvienne tous de choses différentes."

Et sans surprise, l'un de ses moments les plus marquants a été son face-à-face avec Rupert Grint, "C'était le moment le plus émouvant pour moi". Alors que la comédienne n'a pu retenir ses larmes durant le tournage, elle a été surprise de voir l'interprète de Ron parler à ce point à coeur ouvert, "Quand Rupert dit quelque chose, il le pense vraiment. Et j'ai vraiment été soufflée par la façon qu'il a eu de se montrer à la fois vulnérable et touchant publiquement". De même, elle a été énormément "touchée" de voir combien Daniel Radcliffe a su prendre du recul au fil des années "pour avoir une meilleure perspective sur la façon dont l'aventure a pu être vécue pour [elle] en tant que femme".

Les acteurs toujours en contact hors caméras ?

L'autre raison pour laquelle Emma Watson est déjà ouverte à une future réunion, c'est parce que ce genre d'événements lui permet justement de passer de nouveau du temps avec Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Rassurez-vous, les acteurs sont toujours en contact en-dehors des caméras, "Rupert m'envoie des photos de sa fille Wednesday et je fonds. Et avec Dan, on tente toujours de se calmer l'un et l'autre. On essaie de rester éloignés de la lumière, donc c'est appréciable d'avoir un tel soutien", mais il est en revanche rare qu'ils parlent tous ensemble.

"Ils détestent tous les deux WhatsApp et leurs téléphones de manière générale", a-t-elle déploré, avant d'ajouter, "A dire vrai, c'est mon cas aussi, on essaie vraiment de s'éloigner de tout ce qui est électronique. Donc forcément, cela ne facilite pas des contacts réguliers. On n'a donc pas de groupe ou chat commun où l'on peut se parler".

On repose ça là : un projet de film Harry Potter et L'Enfant Maudit permettrait de résoudre parfaitement ce petit problème...