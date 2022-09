"Nous nous aimons d'une manière spéciale" : Emma Watson frienzone Tom Felton avec une (très mignonne) déclaration d'amitié

Mais celle qui a aussi joué dans La Belle et la Bête, Le Monde de Charlie ou encore The Bling Ring a rapidement friendzoner Tom Felton. Emma Watson a en effet démenti les rumeurs de couple avec son partenaire dans les films Harry Potter en expliquant : "Comme Tom, j'ai toujours du mal à expliquer la nature de notre connexion et de notre relation. Depuis plus de 20 ans maintenant, nous nous aimons d'une manière spéciale et je ne compte plus les fois où des gens m'ont dit : 'Vous avez dû coucher ensemble en étant bourrés une fois', 'Vous avez dû vous embrasser'. Mais ce que nous avons est bien plus profond que ça. C'est l'un des amours les plus purs que je connaisse. Nous sommes des âmes soeurs et nous nous sommes toujours soutenus. Je sais que nous le ferons toujours. Et ça me rend émotive d'y penser". D'ailleurs, Emma Watson serait en couple et ce n'est pas avec Tom Felton, donc il s'agirait bien d'une amitié forte entre eux, mais pas d'un amour dans un sens romantique.

"Le monde a de la chance de t'avoir, mais j'ai encore plus de chance de t'avoir comme ami"

L'inoubliable interprète d'Hermione a aussi déclaré à l'attention de Tom Felton : "Le monde a de la chance de t'avoir, mais j'ai encore plus de chance de t'avoir comme ami". Une manière de bien repréciser qu'il est un ami, rien de plus.