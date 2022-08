Emma Watson en couple (et c'est pas avec Tom Felton) : la star d'Harry Potter dévoile son riche copain à Venise

"Pendant longtemps, je ne croyais pas à la phrase, 'Je suis heureuse d'être célibataire'. Ca m'a pris beaucoup de temps, mais finalement, je suis vraiment très heureuse de l'être, expliquait Emma Watson à Vogue en 2019. J'appelle ça être en relation avec moi-même". Trois ans plus tard, et aussi incroyable que cela puisse paraître, la star de La Belle et la Bête a finalement trouvé mieux qu'elle (hum, impossible !) pour être en couple.

Emma Watson en couple avec un héritier

C'est le DailyMail qui dévoile l'information, la comédienne - à qui les fans d'Harry Potter prêtaient une relation avec Tom Felton, serait aujourd'hui amoureuse de Brandon Green. Son nom ne vous dit rien ? C'est normal, il ne s'agit pas d'un acteur croisé lors d'un tournage, ni même d'une star à Hollywood. En réalité, personne ne sait vraiment ce qu'il fait.

Après tout, si le compte bancaire de l'actuel homme le plus jalousé de toute la planète est encore plus impressionnant que celui d'Emma Watson, c'est tout simplement parce qu'il est le fils du chef d'entreprise Philip Green (Arcadia Group) et de la décoratrice d'intérieur Tina Green (Green & Mingarelli), un couple de milliardaires. Une situation familiale plutôt cool, qui permet ainsi à Brandon de ne pas avoir à se soucier de sa carrière et de pouvoir passer tout son temps libre auprès d'Emma Watson. La définition même de "vie de rêve".

Balade à Venise en amoureux

A ce jour, aucun des deux n'a encore officialisé cette relation qui durerait néanmoins depuis plus d'un an maintenant, mais le couple a été pris en photos ce week-end à Venise (Italie). On a notamment pu les voir se balader main dans la main (la chance) et naviguer sur le Grand Canal (beaucoup trop cliché). Et au regard de ces images (voir ici), l'actrice - qui a récemment mis sa carrière en pause, semble plus épanouie que jamais.

Pour l'anecdote, dans le cas où cette relation ne durerait pas, n'espérez pas tomber un jour sur Emma Watson en checkant Tinder, Fruitz et compagnie. Toujours auprès de Vogue en 2019, l'actrice avait révélé que le concept d'appli de rencontres n'était "pas une option" pour elle. A l'inverse, elle fait confiance à ses amis extérieurs à l'industrie du cinéma pour lui trouver la perle rare. "Mes amis sont vraiment bons pour réussir à me caser", révélait-elle ainsi.

Plus qu'à trouver le compte Facebook d'une de ses potes et à croiser les doigts...