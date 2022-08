QUIZ Harry Potter : es-tu un(e) vrai(e) fan d'Hermione ? Le test impossible sur la sorcière

Autres articles incontournables : Harry Potter : 10 acteurs qui ont failli jouer dans la saga / QUIZ Harry Potter : seuls les VRAIS fans des livres auront 20/20 à ce test / SONDAGE Harry Potter, Twilight, Star Wars... quelle est LA meilleure saga ciné ? Le choix impossible

On conclut cet article par une anecdote que l'on juge très importante à rappeler : si Hermione termine en couple avec Ron dans cet univers, J.K. Rowling a révélé qu'elle regrettait ce choix. En 2014, elle a confessé qu'elle avait fait une erreur et que ce couple n'était pas réaliste et qu'il avait été formé "pour des raisons qui n'ont pas grand chose à voir avec la littérature". A l'inverse, c'est bien avec Harry qu'elle aurait été la plus heureuse. ON LE SAVAIT !

Oui, déso pas déso, on est team Harmony à la rédac.