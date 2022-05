Harry Potter : des séries à venir ? Warner Bros veut rencontrer J.K. Rowling

Si Harry Potter a eu droit à 8 films, une pièce de théâtre et un spin-off avec Les Animaux Fantastiques dont le 3ème film, Les Animaux Fantastiques : les secrets de Dumbledore, est sorti le 13 avril 2022, la franchise n'a toujours pas eu sa propre série. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps...

Warner veut plus de Harry Potter

Malgré les résultats mitigés des Animaux Fantastiques 3 au box-office, les studios Warner Bros seraient plus que jamais à fond pour de nouveaux projets autour de la saga Harry Potter. Selon le WallStreet Journal, le nouveau boss, David Zaslav, souhaiterait mettre en place plusieurs projets pour la plateforme HBO Max, qui a déjà diffusé l'émission des retrouvailles. Et afin de mettre ces futurs programmes en route, il aurait décidé de rencontrer J.K. Rowling dans "les prochaines semaines" précise le journal. Une info qui prouve que, malgré les polémiques autour de l'autrice, les studios souhaitent toujours son avis / sa vision pour les futurs projets autour de la franchise Harry Potter.

Mais quelle forme ce possible projet pourrait-il prendre ? On pense évidemment à une ou plusieurs séries. Des rumeurs autour d'une possible série Harry Potter circulent depuis des mois et il ne serait pas très étonnant de voir qu'elle se réalise prochainement. Après tout, Le Seigneur des Anneaux aura bientôt droit à sa propre série sur Amazon Prime Vidéo et il semble très probable que Harry Potter suive cette voie.