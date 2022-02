Les Anneaux de Pouvoir : grosse bataille et gros budget, bande-annonce rassurante pour la série Le Seigneur des Anneaux

La date de sortie est connue : c'est à partir du 2 septembre 2022 qu'Amazon Prime Video débutera la diffusion de Les Anneaux de Pouvoir, la première série live-action adaptée de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, malgré l'absence de Frodon ou Legolas, on aura le droit à de nouvelles grosses batailles et séquences épiques.