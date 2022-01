Le Seigneur des anneaux, House of the Dragon... : le top 10 des séries qu'on attend le plus pour 2022

Le top 10 des séries les plus attendues en 2022 Quelles séries vont faire le plus parler dans les mois à venir ?

Le Seigneur des anneaux Annoncée en novembre 2017 (oui, ça fait loin !), la série Le Seigneur des anneaux va ENFIN débarquer sur nos écrans mais il faudra encore attendre. L'action se déroulera durant le Deuxième Âge, des milliers d'années avant les trilogies du Hobbit et du Seigneur des anneaux. Mais les fans de l'univers de Tolkien devraient y retrouver des personnages familiers, vus dans les films. A partir du 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Vidéo.

House of the Dragon Avant même la fin de Game of Thrones, on savait que HBO planchait sur des spin-off et la chaîne avait annoncé qu’elle allait prendre son temps. Elle n’a pas menti puisque cela fait bientôt trois ans que la série a pris fin. Le premier spin-off de la série adaptée des romans de George R.R. Martin sera donc House of the Dragon et sera centré sur les Targaryen, la famille de Daenerys, 200 ans avant les événements du Trône de Fer. Au casting, on retrouvera notamment Matt Smit, Emma D'Arcy, Rhys Ifans ou encore Paddy Considine. En 2022 sur HBO et OCS.



Obi Wan Kenobi Ce ne sont pas les projets de séries autour de l’univers Star Wars qui manquent. Après The Mandalorian et The Book of Boba Fett, l’une des prochaines sur la liste n’est autre que la série sur Obi Wan Kenobi. L'action se déroulera 10 ans après la fin de Star Wars : la Revanche des Sith et verra le retour d'Ewan McGregor en Obi-wan et d'Hayden Christensen en Dark Vador. Autant vous dire que cette série fait déjà rêver les plus grands fans de l’univers créé par George Lucas. En 2022 sur Disney+.



The Last of Us Vous connaissez le jeu vidéo culte ? C'est maintenant la série The Last of Us qui va débarquer. 20 ans après la destruction de la civilisation, Joel va aider Ellie, une ado promise à de grandes choses, à quitter une zone de quarantaine. Ils vont alors s'engager dans un long et difficile périple. Côté casting, HBO qui produit la série n'a pas été cherché bien loin puisqu'elle a recruté deux ex acteurs de Game of Thrones, à savoir Pedro Pascal (Oberyn Martell) et Bella Ramsey (Lyanna Mormont) dans les deux rôles principaux. En 2022 sur HBO.

Week-end Family Après les séries Marvel et les séries Star Wars, Disney+ lance bientôt sa toute première création française et il s’agit d’une comédie : Week-end Family. Portée par Eric Judor et réalisée par PEF, elle nous plonge au sein d'une famille "super recomposée" : le papa, ses trois filles, ses trois ex et sa nouvelle compagne. De quoi passer des week-ends pas très zen ! Dès le 23 février 2022 sur Disney+.



Halo En plus de The Last of Us, une autre adaptation de jeu vidéo est attendue pour 2022, celle de Halo. Au 26ème siècle, les humains font face à une menace extraterrestre appelée les Covenants. Héros du jeu, Spartan John-117 sera incarné par Pablo Schreiber (vu dans Orange is the New Black et American Gods) tandis que l’IA Cortana sera jouée par Jen Taylor qui tenait ce rôle dans les jeux. Au début de l’année 2022 sur Paramount+.



Peacemaker Introduit dans le film The Suicide Squad, le Peacemaker reprend vie avec sa propre série, portée par John Cena évidemment. Cette série créée et produite par James Gunn raconte les origines de ce héros qui, pour éviter la prison, va accepter une mission périlleuse. Au casting, on retrouve aussi Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick mais aussi Freddie Stroma. Dès le 13 janvier 2022 sur HBO Max.

She-Hulk Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki et Hawkeye, l’une des séries Marvel de 2022 sera centrée sur She-Hulk, la version féminine du personnage joué par Mark Ruffalo dans les films Avengers. She-Hulk est en fait Jennifer Walters, avocate le jour et créature puissante la nuit, et cousine de Bruce Banner. Mark Ruffalo reprendra d'ailleurs son rôle dans cette série qui marque le retour sur le devant de la scène de Tatiana Maslany, 5 ans après la fin de Orphan Black. Également au casting ? Tim Roth, Renée Elise Goldsberry et Jameela Jamil. En 2022 sur Disney+.

Vikings : Valhalla Vikings s’est définitivement terminée mais il y en a encore ! Car quoi de mieux qu'un spin-off pour continuer l'histoire sur de nouvelles bases ? Dans Vikings : Valhalla, nous nous retrouverons plusieurs années après la fin de la série originale, alors que l'ère des Vikings touche à sa fin. La série sera basée sur la vie des célèbres vikings Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Hardrada ainsi que du célèbre roi Guillaume le Conquérant. Le 25 février 2022 sur Netflix.