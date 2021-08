Le Seigneur des anneaux, la série : Amazon Prime Vidéo dévoile la date de sortie et la 1ère photo

Après des mois de tournage très compliqués ayant menés à plusieurs accidents graves, le tournage de la série Le Seigneur des anneaux est enfin terminé. C'est en novembre 2017 qu'Amazon a annoncé qu'elle préparait une série autour de l'univers de Tolkien et depuis, c'était un peu le flou. Le tournage a débuté en février 2020 en Nouvelle-Zélande avant d'être interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. Les acteurs se sont ensuite retrouvés en septembre 2020 avant de terminer le tournage il y a peu. Histoire de préparer les fans qui sont déjà en feu, la plateforme a dévoilé un aperçu de ce qui nous attend et pas que !

La série Le Seigneur des anneaux arrive le...

Histoire de bien nous donner envie, Amazon Prime Video a déjà dévoilé la date de sortie de la série Le Seigneur des anneaux. Et ce n'est pas pour tout de suite ! Le show sera lancé le 2 septembre 2022 sur la plateforme, soit presque 85 ans après la publication du Hobbit (sorti le 21 septembre 1937 aux Etats-Unis). Amazon Prime Video proposera un épisode par semaine et on ne sait rien de plus pour le moment. Seule consolation ? La série est déjà renouvelée pour une saison 2. Ok, c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien.

Cette nouvelle série basée sur les romans de Tolkien aura lieu durant le Deuxième Âge, des milliers d'années avant l'action des trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. "Un ensemble de personnages familiers et nouveaux vont se confronter à la réémergence redoutée de l'esprit malfaisant de la Terre du Milieu" peut-on lire dans le synopsis officiel. Cet esprit devrait, en toute logique, être Sauron.

Une première photo dévoilée

En plus de l'annonce de la date de sortie, Amazon a aussi dévoilé la première photo de la série. Une image déjà décortiquée par les plus grands fans de l'univers et qui représenterait, selon les théories, Valinor, demeure des Valar, présents dans le roman Le Silmarillion, l'oeuvre de Tolkien retraçant les premiers Âges de la Terre du Milieu.