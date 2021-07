Le Seigneur des Anneaux : de nombreux accidents graves sur le tournage de la série, Amazon réagit

Un tournage dangereux pour Le Seigneur des Anneaux

Débuté au printemps de l'année 2020, le tournage de la série Le Seigneur des Anneaux à destination d'Amazon Prime Video est toujours en cours aujourd'hui. Une longueur interminable qui commence à peser dans les esprits des nombreux acteurs recrutés pour ce projet et qui ne serait pas sans conséquences sur les plateaux.

Ces dernières semaines, le tournage a été marqué par plusieurs accidents, probablement causés par une certaine fatigue. Comme le rapporte le New Zealand Herald, ce sont "au moins trois cascadeurs" qui se sont "sérieusement blessés" durant la production. Et parmi ces cas, deux d'entre eux nécessiteraient un passage par la case chirurgie. Cela concerne notamment Dayna Grant, dont l'état est jugé préoccupant aujourd'hui.

Le cas d'une cascadeuse interroge

Cette cascadeuse, qui a récemment travaillé sur les films Mad Max : Fury Road et Wonder Woman 1984, s'est en effet blessée à la tête en mars dernier. Or, alors que cet accident n'avait pas été rapporté au WorkSafe (organisme visant à assurer la sécurité au travail selon les normes gouvernementales), considéré à l'époque comme une commotion cérébrale légère, ses conséquences se révèlent désormais beaucoup plus lourdes. Et pour cause, la professionnelle s'est finalement vue diagnostiquer un anévrisme au cerveau de 8mm (qui nécessite une opération d'urgence) et une blessure au niveau de la colonne vertébrale supérieure.

Actuellement obligée de lancer une campagne GiveALittle afin d'obtenir suffisamment d'argent pour payer son opération, le cas de Dayna Grant a logiquement fait grincer des dents et interpellé le public sur les conditions de sécurité mises en place sur le tournage, tout comme sur la gestion de ces différents accidents par la production. Il a notamment été révélé qu'une autre cascadeuse, qui a mystérieusement refusé de témoigner, aurait touché un chèque de 500 000$ néo-zélandais après une grave blessure afin, officiellement, de couvrir ses dépenses pour ses soins et son retour à la maison.

Amazon se défend

Aussi, face aux suspicions / accusations qui laissent entendre que le tournage du Seigneur des Anneaux serait dangereux et ne respecterait pas tous les protocoles mis en place par WorkSafe et le gouvernement Néo-Zélandais, un porte parole d'Amazon Studios a réagi à travers un communiqué pour balayer d'un revers de main le moindre doute.

"Amazon Studios prend extrêmement au sérieux la santé, la sécurité physique et le bien-être de ses équipes. L'une des priorités absolues de la part de la production se trouve dans l'importance de suivre scrupuleusement les règles mises en place par WorkSafe. Les allégations et les articles qui font penser que nos activités sur les plateaux sont dangereuses et ne respectent pas ces règles sont tout simplement faux."

Pour l'anecdote, selon les informations de Variety, le taux de blessures sur le tournage serait de 0,068% - ce qui est peu pour une série composée d'autant de cascades (donc un bon point pour la production), et ces accidents seraient majoritairement des entorses, ecchymoses et foulures.