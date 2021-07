The Last of Us en série : Nico Parker rejoint le casting dans le rôle de Sarah !

Après The Witcher, Resident Evil ou encore Castlevania, un autre jeu vidéo va avoir le droit à son adaptation en série. Sorti en 2013, The Last of Us débarquera prochainement sur HBO, mais en attendant de découvrir le résultat, le casting continue de s'agrandir. On sait déjà que deux stars de Game of Thrones, Pedro Pascal et Bella Ramsey, Gabriel Luna et Merle Dandridge (déjà voix off dans le jeu) ont été recrutés pour jouer Joel, Ellie, Tommy et Marlene.

Nico Parker rejoint le casting de la série The Last of Us

Aujourd'hui, Deadline nous dévoile l'identité de l'actrice choisie pour interpréter Sarah ! Qui est-elle ? Il s'agit de... Nico Parker, la fille de Thandiwe Newton (Ma vie avec John F. Donovan, Solo: A Star Wars Story, Rogue, Westworld...), âgée de 16 ans. Celle qui interprétera la fille de Joel dans la série The Last of Us a déjà une petite expérience dans le domaine de l'acting puisqu'elle a joué dans l'adaptation en live-action de Dumbo et dans la série The Third Day sur HBO.