The Last of Us Part II : une suite réussie ? Les notes de la presse spécialisée française

Le confinement n'a pas été la meilleure des périodes pour tout le monde. Heureusement qu'il y avait Netflix et les jeux vidéo, comme Resident Evil 3 ou encore Animal Crossing, mais une mauvaise nouvelle a quand même fait perdre le sourire à certains gamers : la sortie de The Last of Us II a été repoussée à cause du coronavirus. "Nous avons presque terminé le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs. Cependant, même avec la fin du jeu, nous étions confrontés à la réalité qu'en raison d'une logistique hors de notre contrôle", a annoncé Naughty Dog, la société de développement du jeu, sur Twitter au mois d'avril.

The Last of Us Part II, une suite validée par la presse française

The Last of Us Part II n'est donc pas sorti le 29 mai 2020 comme c'était prévu à l'origine. Il aura fallu attendre le 18 juin pour pouvoir enfin tester la suite, sur PS4, XBox One et PC, qui se passe cinq ans après le premier jeu : on retrouve Ellie et Joel chez Tommy, le frère de Joel, à Jackson, dans le Wyoming. Après leur périple apocalyptique, les personnages ont trouvé un refuge paisible avec d'autres survivants, mais leur tranquillité va être perturbée par un événement. Alors, que vaut cette suite ? La presse spécialisée valide-t-elle ? La réponse est oui !

Pour Jeuxvideo.com, The Last of Us Part II (ou The Last of Us 2) est "émouvant", "sanglant" et "une oeuvre majeure qui nous hantera plusieurs jours après l'avoir terminé" et même si le récit se perd "parfois dans quelques étirements narratifs et autres scènes superflues", le site lui attribue un joli 19/20. Pour JeuxActu, le jeu de Naughty Dog mérite un 19/20, "plus qu'un jeu, une expérience dont on ne sort littéralement pas indemne."

Gameblog valide tout autant The Last of Us Part II avec un petit 10/10, "on le vit et on le ressent jusqu'au plus profond de ses tripes, comme si on était un(e) survivant(e) dans ce monde d'après cafardeux", Millenium, lui, a mis un 95/100, "The Last of Us 2 réussit à atteindre l'excellence dans tout ce qu'il entreprend" et Gamekult, un 8/10, "The Last of Us - Part II fait le pari audacieux de donner un prolongement à cette conclusion qui n'en demandait pas, et ce de la manière la plus linéaire, la plus immédiate qui soit." Une suite réussie !