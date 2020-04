The Last of Us Part II : la sortie du jeu (encore) repoussée à cause du coronavirus

Naughty Dog, la société de développement de The Last of Us Part II, a elle aussi confirmé les problèmes de logistique qui ne peuvent pas être résolus au vu de la situation sanitaire actuelle : "Nous sommes sûrs que cette nouvelle vous déçoit autant que nous. (...) La bonne nouvelle est que nous avons presque terminé le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs. Cependant, même avec la fin du jeu, nous étions confrontés à la réalité qu'en raison d'une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part II à notre satisfaction."

Le studio explique ensuite : "Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II à peu près en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu'à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques. Nous avons été déçus par cette décision, mais nous avons finalement compris que c'était ce qui était le mieux et équitable pour tous nos joueurs."