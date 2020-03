The Last of Us en série sur HBO, Sony prêt à adapter ses plus gros jeux vidéo

La fin de Game of Thrones était probablement la meilleure chose qui pouvait arriver à HBO. Depuis quelques mois, la chaîne américaine a en effet comblé l'absence de la série de fantasy par de nouvelles fictions aussi puissantes qu'ambitieuses, que ce soit Chernobyl, Watchmen ou encore A la croisée des mondes.

Une nouvelle direction qui fait le bonheur du public et qui n'est pas près de prendre fin. Malgré la production d'un premier spin-off de Game of Thrones, HBO vient de s'associer à Craig Mazin - le créateur de Chernobyl, pour donner vie à une adaptation en série de The Last of Us, le cultissime jeu vidéo sorti en 2013.

Une future série The Last of Us

Peu d'informations sont encore connues sur cette série (casting, date de sortie...), mais on sait déjà qu'elle sera fidèle au jeu. Co-écrite par Neil Druckmann - son papa, The Hollywood Reporter assure en effet qu'elle "couvrira les événements du jeu original avec la possibilité d'ajouter du contenu en s'inspirant du nouvel opus The Last of Us Partie 2, attendu en mai".

Ainsi, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec cet univers post-apocalyptique, préparez-vous à suivre "la relation entre Joel, un passeur dans ce nouveau monde, et Ellie, une adolescente qui serait la clé pour créer un vaccin contre une pandémie mortelle." Et tandis que Joel aura pour mission "de sortir l'adolescente de 14 ans d'une zone de quarantaine oppressive", cette mission plongera "le duo dans une aventure brutale, déchirante, à mesure qu'il traversera les USA et se battra pour survivre".

Premier projet d'une longue liste

Un projet prometteur qui pourrait même n'être que le premier d'une longue liste. Dans un communiqué, Chris Parnell, le co-président de Sony Pictures Television Studios - qui produira également la série, a tout simplement déclaré : "C'est la première d'une multitude de séries que nous avons l'intention de développer avec nos amis de Playstation Productions."

Et quand on sait que le catalogue de Sony Interactive Entertainment contient des franchises comme Ratchet and Clank, Uncharted, God of War (!), univers parfait pour succéder au Trône de Fer, ou encore The Last Guardian, on peut espérer de belles choses pour l'avenir.