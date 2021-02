The Last of Us en série : Pedro Pascal et Bella Ramsey de Game of Thrones seront Joel et Ellie

Non, HBO n'a pas besoin de Game of Thrones pour nous offrir de très belles choses à l'écran. On a pu le découvrir ces deux dernières années, entre Chernobyl, Watchmen ou encore Succession et Her Dark Materials, la chaîne américaine sait toujours y faire pour nous surprendre et faire vibrer. Néanmoins, il est vrai, elle semble tout de même avoir beaucoup de mal à se détacher de sa plus célèbre série.

The Last of Us trouve son casting

Ainsi, alors qu'elle prépare déjà de nombreux spin-offs au Trône de Fer, HBO vient d'officialiser le casting de The Last of Us, sa future série adaptée de la célèbre licence de jeux vidéo développée par Naughty Dog. Le rapport avec Game of Thrones ? C'est très simple, les deux acteurs principaux ont tous les deux participé aux aventures des Stark, Targaryen et Lannister.

Au programme ? C'est Pedro Pascal (l'inoubliable Oberyn Martell) qui se glissera dans la peau de Joel, tandis que c'est Bella Ramsey (la touchante Lyanna Mormont) qui incarnera Ellie. Un casting qui ne fera pas taire les rumeurs qui affirment que Pedro Pascal se contente principalement de faire la voix de Mando dans The Mandalorian et utilise des doublures sous le costume, mais qui fait déjà le bonheur des fans, en attestent les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.