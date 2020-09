The Mandalorian saison 2 : Pedro Pascal (Mando) aurait quitté la série durant le tournage

A quelques semaines de sa mise en ligne sur Disney+ (30 octobre prochain), la saison 2 de The Mandalorian fait parler d'elle pour une étonnante raison. Rien à voir avec les nouveaux personnages annoncés ou les récentes promesses entourant le sabre laser noir, c'est une rumeur concernant Pedro Pascal - l'interprète de Mando, qui secoue actuellement les fans.

Pedro Pascal parti de The Mandalorian ?

D'après les sources de la YouTubeuse Grace Randolph, la moitié de la saison 2 aurait été tournée sans l'acteur sous le costume. Pire, la saison 3 à venir pourrait même se faire intégralement sans lui à l'écran. La raison ? Pedro Pascal serait lassé/frustré de se pointer sur les plateaux pour au final ne jamais montrer sa tête à la caméra et ne pas pouvoir jouer librement la comédie. Aussi, il aurait demandé à ne plus faire que les voix en post-production et à être remplacé par ses doublures durant le tournage.

Une rumeur qui étonne

Une révélation qui a de quoi surprendre, mais qui est à prendre avec d'énormes pincettes tant rien n'est officiel. Comme le rappelle le site Inverse, cette décision de l'acteur irait même à l'encontre de son comportement lors de la saison 1. Lors d'une interview accordée à Vulture, Brendan Wayne - l'une des doublures de Pedro Pascal, révélait notamment ceci, "L'une des meilleures choses avec Pedro, c'est qu'il ne se la raconte pas. C'est simplement un acteur. Il adore apprendre et collaborer. Il est excellent pour ça".

De même, Phil Szostak - un artiste de chez Lucasfilm, a récemment confié avoir visité les plateaux de The Mandalorian lors du dernier mois de tournage de la saison 2 en février et y avoir rencontré Pedro Pascal. De quoi donc mettre à mal l'hypothèse de son départ en cours de route cette année.

Alors, info ou intox ? Il faudra probablement attendre le 30 octobre pour en apprendre plus à ce sujet.