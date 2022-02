Super Bowl 2022 : les 4 moments forts de la soirée, parce qu'il n'y a pas que le concert de la mi-temps dans la vie

Dwayne Johnson, Zendaya... les autres moments forts du Super Bowl 2022

Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 février, c'était le Super Bowl 2022 ! Un événement sportif (et pas que) qui a rassemblé des millions de téléspectateurs. Et non, il n'y a pas eu que le concert de la mi-temps - assuré en beauté par les rappeurs Eminem, Dr Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige ou encore Snoop Dogg - durant cette soirée. Retour sur 4 autres moments forts avec Zendaya, Dwayne Johnson et une demande en mariage.

Zendaya fait sa pub Que serait le Super Bowl sans pubs ? Pas grand chose, on est d'accord ! Pour 2022, de nombreuses stars ont tourné des spots publicitaires mais notre coup de coeur revient évidemment à Zendaya. La chérie de Tom Holland et star de Euphoria a tourné une pub pour Squarespace qui sent bon les vacances.

Une demande en mariage sur le terrain Faire sa demande en mariage en toute intimité, c'est dépassé. Taylor Rapp, défenseur des Rams, a donc décidé de faire la sienne devant tout le monde. Le joueur a demandé sa copine en mariage devant les caméras. Et heureusement pour lui, elle a dit oui ! Sinon le vent aurait été colossal.

Un joueur papa juste après le match Bon, ça ne s'est pas passé sur le terrain mais c'est assez inattendu pour le souligner : Van Jefferson, lui aussi joueur des Rams, a dû quitter précipitamment la fête après la victoire de son équipe... en apprenant que sa femme était en train d'accoucher ! Présente sur le terrain, son épouse a été transportée à l'hôpital où il l'a rejoint. Son bébé est né quelques heures plus tard. Félicitations.

Van Jefferson dévoile une photo de son bébé, né après le Super Bowl 2022