Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent au concert (fou) de la mi-temps du Super Bowl 2022 : (re)découvrez le show en vidéo

Chaque année, le concert de la mi-temps du Super Bowl est presque aussi attendu que le match en lui-même. En 2022, ce sont les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati qui se sont affrontés sur le terrain (les Rams ont remporté le match 23-20). Et pendant que les sportifs faisaient une pause bien méritée, l'événement proposait le tout premier "half time show" mettant en avant des artistes hip-hop. Après The Weeknd en 2021, Jennifer Lopez et Shakira en 2020 ou encore Maroon 5 en 2019, c'était tout autant le feu.

Le show dingue 100% hip-hop !

Pour cette performance de folie, c'est Dr Dre et Snoop Dogg qui ont ouvert le show avec The Next Episode. Sur scène, une maison ouverte au milieu du stade, les artistes ont enchaîné les tubes, accompagnés d'une belle surprise. Car si Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar étaient annoncés, ce n'était pas le cas de 50 Cent qui a chanté son hit in Da Club Club.

De son côté, Eminem a interprété son hit Lose Yourself avant de mettre un genou à terre, un signe de soutien aux protestations organisées durant l'hymne américain par des membres de la NFL pour dénoncer les brutalités policières. Un show d'anthologie de près de 15 minutes à revoir (en boucle) dans notre diaporama. Une belle façon de débuter la semaine !