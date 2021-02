The Weeknd sans limites, redécouvrez son incroyable concert de la mi-temps du Super Bowl LV

Ce dimanche 7 février 2021 a eu lieu le Super Bowl LV, qui a vu l'équipe de Tampa Bay remporter le célèbre trophée face aux Chiefs de Kansas City. Une rencontre sportive qui a une nouvelle fois créé l'événement, que ce soit sur le terrain grâce à la 7ème bague de Tom Brady, ou en-dehors à travers les quelques publicités d'anthologie diffusées durant la rencontre ou encore le méga concert produit par The Weeknd à la mi-temps.

The Weeknd a fait le show à la mi-temps

Cette année, le chanteur a offert aux fans un show d'une ampleur incroyable. Face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, l'interprète de Blinding Lights a en effet tenu à offrir un second souffle à ce spectacle toujours très attendu des téléspectateurs. Aussi, plutôt que de réellement orienter sa performance en direction du public dans le stade (il n'y avait que 25 000 spectateurs présents là où le Raymond James Stadium peut habituellement en accueillir 65 000), The Weeknd a tout misé sur sa réalisation télévisuelle à destination des millions de fans devant leurs écrans.

C'est simple, il est difficile de savoir ce qui nous a le plus bluffé en découvrant ce show : la prestation vocale du chanteur qui a repris ses plus grands classiques (Starboy, I Feel It Coming et Can't Feel My Face) ou bien la mise en scène ? Entre des décors gigantesques qui rappelaient certains de ses clips, une impressionnante équipe de performers à ses côtés (chant + danse), des effets de caméras et de lumières renversants et une gestion parfaite de sa playlist avec des transitions épiques, The Weeknd n'a rien laissé au hasard et a au contraire réussi son pari : nous en mettre plein les yeux et nous faire oublier, le temps de ce spectacle, cette période compliquée.

Il est encore trop tôt pour savoir à quel niveau de l'histoire des concerts du Super Bowl celui-ci se classera, mais il a tout pour devenir culte avec les années. Plus on regarde cette performance et plus on y découvre de nouveaux détails fascinants. Et pour une fois, même le feu d'artifice final n'a pas été de mauvais goût. Une preuve supplémentaire que The Weeknd a tout réussi.