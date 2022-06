QUIZ Harry Potter : seuls les VRAIS fans des livres auront 20/20 à ce test

La saga Harry Potter est de retour... sur TF1 ! Ce mardi 28 juin 2022, la chaîne (re)diffuse Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 5ème volet de la saga portée par Daniel Radcliffe et adaptée des romans de J.K. Rowling. Mais es-tu un VRAI fan du jeune sorcier ? Pour le savoir, PRBK t'a préparé le test ultime : seuls ceux qui connaissent par coeur les livres auront 20/20 à ce quiz. A toi de nous prouver que tu es le plus grand Potterhead !

TEST Harry Potter : le quiz ultime pour prouver que vous connaissez VRAIMENT les livres ! Quand a été publié le premier roman de la saga en Angleterre ? Dans quel livre apparaît Dobby ? En quelle année débute l'action de la saga ? Quelle profession exercent les parents d'Hermione ? Comment s'appelle la maison de la famille Weasley ? Quel roman de la saga est le plus long ? Quel est le vrai prénom de Ginny ? Parmi ces propositions, qu'est ce qui n'est pas l'un des Horcruxes de Voldemort ? Dans quel livre Harry fait-il face au Basilic ? Qui est le fantôme atitré à la maison Serpentard ? Dans quel coffre de Gringotts était gardée la Pierre Philosophale ? Quel est le lien entre Bellatrix Lestrange et Sirius Black ? Quel sorcier n'est pas de sang-mêlé ? A quoi sert le sort "Alohomora" ? Dans quelle maison se trouve Luna Lovegood ? Combien de temps après Harry Potter et les Reliques de la Mort se déroule la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit ? De combien de joueurs est composée une équipe de Quidditch ? Lequel de ces commerces ne se situe pas dans le Chemin de Traverse ? Lequel de ces professeurs n'a pas enseigné le cours de Défense contre les forces du Mal ? A quelle date se tient la Bataille de Poudlard ? T'es pas un(e) vrai(e) Potterhead, ou alors t'as tout zappé ! Tu connais bien Harry Potter, mais t'as encore des lacunes. T'es vraiment un(e) Potterhead de folie ! Bravo !