QUIZ Fifty Shades of Grey : le test niveau expert, seulement pour les vrais fans de la saga

Sortis entre 2015 et 2018 au cinéma, les trois films de la saga Fifty Shades of Grey sont toujours aussi populaires. Et si, comme nous, tu as vu et revu la saga, tu pourras peut-être réussir notre nouveau quiz. Après le test version facile, PRBK t'a préparé un quiz level expert sur la franchise Cinquante nuances. Ana (Dakota Johnson) et Christian (Jamie Dornan) n'ont aucun secret pour toi ? Tu penses connaître les films adaptés des romans de E.L. James par coeur ? C'est ce qu'on va voir...