Jamie Dornan et Dakota Johnson : que deviennent les acteurs de Fifty Shades of Grey ?

Jamie Dornan, de rôle en rôle

De son côté, Jamie Dornan est toujours avec sa femme Amelia Warner, qu'il a épousé le 27 avril 2013 en Angleterre et avec qui il a eu deux petites filles : Dulcie, née le 28 novembre 2013 et Phoebe, en février 2016. Côté cinéma, il a joué dans plusieurs films dont Untogether de Emma Forrest (2018), Private War de Matthew Heineman (2018), Robin des Bois de Otto Bathurst (2018) face à Taron Egerton, ou encore Endings, Beginnings de Drake Doremus (2019). Le 23 octobre prochain, il est attendu dans le thriller Synchronic de Justin Benson, Aaron Moorhead. En 2021, on le retrouvera à l'affiche de Wild Mountain Thyme de John Patrick Shanley. Il est également apparu à la TV dans le téléfilm My Dinner with Hervé ainsi que dans 3 épisodes de la série Death and Nightingales.