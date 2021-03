Jamie Dornan en deuil : son père Jim, médecin, est mort du coronavirus

Jamie Dornan a perdu son père, Jim Dornan, à l'âge de 73 ans à cause du coronavirus

Vous connaissez Jamie Dornan pour ses rôles dans les séries The Fall et Once Upon a Time, mais surtout pour celui de Christian Grey dans Fifty Shades of Grey, alias la saga Cinquante nuances de Grey en français, au côté de Dakota Johnson (Anastasia Steele). Le héros de la trilogie (il y a eu Fifty Shades Darker / Cinquante nuances plus sombres et Fifty Shades Freed / Cinquante nuances plus claires) inspirée des livres de E.L. James est en deuil. En effet, Jim Dornan, son père, est mort du coronavirus à l'âge de 73 ans.

Lui qui était un médecin réputé est décédé, comme l'a révélé Marie-Louise Connolly, correspondante santé à la BBC, sur Twitter : "C'est avec beaucoup de tristesse que j'annonce le décès du professeur Jim Dornan. Difficile d'accepter que quelqu'un avec autant de vie, d'esprit, et plein de conseils et de rires ait quitté ce monde. Un véritable ami. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis médecins dans le monde entier. RIP Jim".