E.L. James : après Fifty Shades of Grey, son autre roman Monsieur bientôt adapté au cinéma

E.L. James peut dire merci à Twilight : c'est en écrivant une fanfiction inspirée de l'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan que la britannique a créé l'histoire de Fifty Shades of Grey. Publié en 2019, le premier roman a eu un énorme succès en librairies en France et dans le monde entier. Sa trilogie a même été adaptée au cinéma avec Jamie Dornan et Dakota Johnson dans les rôles principaux. Par la suite, elle a publié Grey et Darker qui racontent les événements de sa saga du point de vue du personnage de Christian. Mais ce n'est pas tout !

Monsieur, ça raconte quoi ?

En 2019, E.L. James publiait The Mister, traduit ensuite en Monsieur en français, qui suivait l'histoire de Maxim Trevelyan et d'Alessia Demachi. Lui est un aristocrate fortuné qui n'a jamais eu à travailler de sa vie. Elle est une jeune femme fraîchement débarquée à Londres, musicienne énigmatique qui cache un secret. Quand Maxim hérite de la fortune de sa famille et de toutes les difficultés qui vont avec, il va croiser la route de la jeune femme et tomber follement amoureux d'elle. Mais lui aussi cache un terrible secret...

Bientôt un film !

Cette histoire romantique et sexy (of course) pourrait bien bientôt arriver au cinéma comme Fifty Shades of Grey ou bien la saga After écrite par Anna Todd. Sur Instagram, E.L. James a annoncé que les studios Universal ont acheté les droits du roman pour l'adapter dans un film. On ne sait pour l'instant rien du projet puisqu'aucune date de tournage (et donc encore moins une date de sortie) n'a été annoncée. On ne sait pas non plus quels acteurs seront choisis pour incarner les deux héros.