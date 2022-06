QUIZ Gossip Girl : seul un(e) VRAI(E) fan de la série aura 8/8 à ce test

QUIZ Es-tu incollable sur Gossip Girl ? Comment s'appelle le livre qu'a écrit Dan ? Avec quel homme politique français Lily, la mère de Serena, aurait eu une aventure ? Quelle actrice française n'a pas joué dans Gossip Girl ? Comment s'appelle le personnage de Mädchen Amick dans Gossip Girl ? Qu'est-ce que Rufus, le père de Dan, cuisine le plus souvent pour le petit-déjeuner ? Quel est le deuxième prénom de Serena Van Der Woodsen ? Dans quel magazine Blair fait-elle son stage ? Comment s'appelle la fille de Dorota et Vanya ? Aïe ! Tu n'y connais clairement pas grand chose sur Gossip Girl. T'es sûr d'avoir déjà regardé la série ? Tu as maté Gossip Girl mais tu ne te souviens pas de tout. C'est reparti pour l'intégrale ? Bravo, tu es clairement un vrai fan et un expert de Gossip Girl ! On peut le dire : Chuck Bass sans toi n'est pas Chuck Bass, et réciproquement. C'est la règle.