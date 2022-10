Cette série de science-fiction va vous faire voyager dans le futur (et il ne fait pas rêver)

Une série de SF bien ficelée

Au fil des années, on en a vu des histoires de science-fiction adaptées sur nos écrans, et ce n'était pas toujours une franche réussite. La preuve avec le film Chaos Walking qui, malgré son casting composé de Tom Holland et Daisy Ridley, a bidé en salles aux US et n'est même pas sorti au cinéma en France. Comme ce film, Périphériques, les mondes de Flynn est en fait basé sur un roman de William Gibson, publié en 2014. Il y raconte une histoire mêlant action, voyage dans le temps et science-fiction. Alors, au départ, on était un peu sceptique de découvrir cette nouvelle série centrée sur un genre maintes fois exploré. On ne regrette au final pas d'avoir lancé les premiers épisodes !

Périphériques, les mondes de Flynn est en fait une série qui happe dès ses premières minutes qui posent les bases de la série : du mystère et de l'action. Il faudra quelques épisodes pour comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire qui mêle simulations et voyage dans le temps. Ici, il ne s'agit d'ailleurs pas de réel voyage dans le temps puisque Flynn se retrouve, via un casque de réalité virtuelle, transportée dans un corps fabriqué dans le futur.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on se retrouve face à une série ambitieuse avec de nombreux personnages mystérieux. Mais aussi et surtout face à deux mondes opposés : d'un côté l'Amérique rurale, tout de même un peu impactée par les évolutions technologiques, et de l'autre un Londres futuriste où les Hommes ont même parfois été remplacés par des robots. Une vision pas très optimiste du futur donc.

>> C'est la meilleure série de 2021 mais personne (ou presque) ne peut la voir <<

Côté casting, Chloe Grace Moretz est particulièrement convaincante dans le rôle de Flynn, qui se retrouve déchirée entre son présent et ce futur où elle se retrouve malgré elle. Elle est très bien appuyée dans ce rôle par les autres membres du casting dont Gary Carr (Downton Abbey), Jack Reynor, T'Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Louis Herthum ou encore Katie Leung (Harry Potter).

Elle ne sera peut-être pas la série de l'année mais Périphériques, les mondes de Flynn est en tout cas une bonne surprise et on se laisse facilement transporter dans son univers. Avec ce show SF, Amazon Prime Vidéo ajoute donc une autre série sur la liste de ses récentes réussites !

Les deux premiers épisodes sont disponible et un nouvel épisode inédit sera dispo chaque vendredi sur la plateforme. La saison 1 compte 8 épisodes.