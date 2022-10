Les Anneaux de pouvoir : sans surprise, on avait déjà deviné qui était Sauron, les créateurs défendent ce choix

Il y avait des allusions et des indices dès le début des Anneaux de Pouvoir. Dès sa première apparition à l'écran, les internautes ont soupçonné Halbrand (Charlie Vickers) d'être Sauron, le grand méchant du Seigneur des anneaux, et les indices se sont accumulés. Ils n'avaient pas tort : dans l'épisode 8, on apprenait que celui qui était sensé être le roi des Terres du Sud était en fait le Seigneur des ténèbres qui, selon sa propre déclaration veut "guérir" la Terre du Milieu.

Pourquoi les créateurs ont fait ce choix pour Sauron

Cette révélation sur Halbrand et Sauron n'a peut-être pas surpris de nombreux téléspectateurs mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est que la série mette en avant ses motivations, un peu comme une origin-story. Une chose voulue par les créateurs dont Patrick McKay, co-showrunner, qui explique à The Hollywood Reporter. "Nous voulions que Sauron soit un vrai personnage. Nous voulions étudier son fonctionnement d'une manière qui, nous l'espérons, sera bénéfique pour les téléspectateurs qui vont le voir devenir le Seigneur des Ténèbres" a-t-il confié.

D'une certaine manière, Halbrand était censé brouiller la ligne claire entre le bien et le mal, comme ça a été le cas avec Adar (Joseph Mawle). "Dans les oeuvres de Tolkien, Sauron est un imposteur, et au Second Age (la période à laquelle se déroule la série, ndlr), il se présente sous une belle forme" explique de son côté JD Payne, second showrunner de la série. "On s'est demandé : 'Et s'il vous prenait pas surprise, que vous pourriez ressentir de la sympathie pour lui, être derrière lui' (...) On ne peut pas vraiment se dire : 'Cette personne est diabolique, je vais m'en éloigner' car on a un attachement pour lui" ajoute-t-il.

Une conclusion trop facilement grillée ?

Beaucoup de personnes avaient déjà deviné l'identité de Sauron, une chose qui ne semble pas déranger les boss de la série. "Si vous aviez des suspicions pendant toute la saison et qu'elle est finalement confirmée, cela a un effet émotionnel. La tragédie est l'une des plus hautes formes d'art (...) Une vraie surprise n'est qu'une récompense pour un seul visionnage. J'espère qu'après le dernier épisode, les téléspectateurs reverront la saison 1 en entier ce qui sera une expérience différente" confie Patrick McKay.

De son côté, Charlie Vickers s'est aussi confié sur cette révélation et sur les vraies intentions de Sauron. "Je pense qu'il chérit la beauté de tout son coeur. Et je crois que son but était de créer un paradis séparé de Valinor, pour mettre en colère les dieux qu'il déteste et craint." confie l'acteur qui poursuit : "Si vous regardez l'état du monde, les Terres du Sud, les tribus dispersées et les factions belligérantes, tout est confus. Dans l'esprit de Sauron, guérir signifie tout réorganiser en Terre du Milieu avec lui comme dirigeant. Il veut développer la beauté, les merveilles et la gloire de la Terre du Milieu, mais tout doit être très structuré et organisé. Seul cela peut le satisfaire."

Encore plus de Sauron dans la suite

Une chose est également claire : le développement de Sauron en tant que personnage en est encore à ses débuts, et devrait être poussé plus loin dans la saison 2, qui est actuellement en cours de tournage. JD Payne a déclaré au Hollywood Reporter que les pièces manquantes du puzzle seront révélées dans la suite, comme ce qu'il s'est passé avec Galadriel dans la saison 1.

Mais il faudra probablement un certain temps avant que la saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir n'arrive sur nos écrans...

