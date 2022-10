Les Anneaux de pouvoir : 4 nouveaux indices qui prouvent que Halbrand est Sauron

Indice 2 : Sauron et Adar sont ennemis

L'épisode 6 montre clairement que Halbrand est vengeur et en veut à Adar. "Vous ne savez pas ce qu'il a fait" peut-on l'entendre dire. Ce qu'il lui aurait fait n'est pas dit directement. Mais l'épisode lui-même fournit une justification logique : les Orcs se sont retournés contre leur général, et Adar a finalement tué Sauron (ce à quoi il a bien sûr survécu). Nous aussi, on serait vénère !

Indice 3 : Halbrand est roi... pendant 5 minutes

Si Halbrand n'est vraiment qu'un homme ordinaire et un roi réticent, son histoire se terminerait avec cet épisode. Son destin était d'unir le peuple des Terres du Sud et de devenir leur roi. Il a rempli cette tâche... pendant quelques minutes. Parce qu'après l'éruption, il ne devrait plus y avoir de Terres du Sud. A leur place n'existe que le Mordor couvert de cendres.

Indice 4 : Il profite des sentiments de Galadriel

Cela nous ramène à Galadriel. Les sentiments implicites entre Halbrand et la princesse elfique n'ont en fait de sens que s'il s'agit d'une tromperie perfide de Sauron. Leur relation à long terme serait en contraste frappant avec les textes de Tolkien. Au contraire, cela semble être pour Halbrand un moyen d'arriver à ses fins, pour gagner les faveurs des elfes.

Les autres indices

Au fil des épisodes, les internautes ont relevé beaucoup d'indices qui semblent prouver que Halbrand et Sauron sont la même personne. Par exemple

- "Les apparences sont souvent trompeuses" est l'une des premières choses qu'il dit.

- Halbrand n'hésite pas à sacrifier la vie des autres sur le radeau.

- Son nom "dépend de la personne à qui vous demandez".

- Halbrand plaisante sur son amulette : "J'ai trouvé ça sur un mort".

- Il se sauve avec éloquence de situations à plusieurs reprises.

- Il ne craint pas la violence et bat les habitants de Numenor.

- Il donne à Galadriel des conseils douteux pour profiter de la peur de ses ennemis.

- Il veut être forgeron.

- Les Orcs l'ont chassé de sa patrie.

Une explication possible et simple concernant cette révélation ? Halbrand aurait réellement existé et a été tué par Sauron, qui a pris sa place. Ou il a volé son amulette, par laquelle il est reconnu par Bronwyn (Nazanin Boniadi) comme roi. En tant que roi promis des Terres du Sud, ou maintenant du Mordor, il peut attirer plus d'adeptes et d'alliés à ses côtés. Plus facile en tout cas de faire comme ça que de marcher sans armée et combattre le renégat Adar et ses Orcs.